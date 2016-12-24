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Дмитрий Пидручный: «Против того, чтобы этап Кубка мира проводолся в Раубичах. В марте там не смогут обеспечить нормальный снег»

25.12.2016 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением, где должен пройти перенесенный из Тюмени этап Кубка мира.

«Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег.

А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень», – рассказал Пидручный.

 
 
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением, где должен пройти перенесенный из Тюмени этап Кубка мира.

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