Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением, где должен пройти перенесенный из Тюмени этап Кубка мира.

«Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег.

А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень», – рассказал Пидручный.