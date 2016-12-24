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Команда Лукашенко не смогла одолеть хоккеистов Брестской области

25.12.2016 17:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко в матче в рамках Х Республиканский соревнований  среди любителей на призы Президентского спортивного клуба сыграла вничью с ледовой дружиной Брестской области, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба.

Команда Лукашенко не смогла одолеть хоккеистов Брестской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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Игра состоялась 25 декабря на малой площадке "Чижовка-Арены". Поединок завершился со счетом 5:5 (1:0, 3:2, 1:3).

Точными бросками в составе команды главы государства отличились Андрей Михалев, Геннадий Савилов, Андрей Асташевич, Алексей Титовец и Константин Кольцов. Последний был признан лучшим в составе хозяев.

У гостей лучшим стал Сергей Ткачев, забросивший две шайбы. Кроме него дважды ворота Дмитрия Мильчакова поразил Денис Матюхин, еще один гол на счету Виктора Шаритона.

Ранее команда Лукашенко с крупным счетом взяла верх над хоккеистами Могилевщины (13:4), затем была повержена команда Минской области (7:5).

После трех игр дружина президента лидирует в таблице — 5 очков. Второе место у Минщины — 4, третье у Гродненской области — 3.

В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда Президента Беларуси (2008, 2010-2012, 2014-2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отдал одну голевую передачу, однако забитыми шайбами не отметился; лучшим в составе его команды был назван Константин Кольцов.

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