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«Шахтер» интересуется бывшим защитником «Шерифа» Метуа
25.12.2016 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» интересуется 28-летним ивуарийским защитником
С футболистом уже связывались представители «Шахтера» и предлагали футболисту прибыть на просмотр.
В составе «Шерифа» Метуа провел 5,5 лет. За этот период он провел за тираспольский клуб 106 матчей и забил 7 голов.
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«Шахтер интересуется ивуарийским защитником Марселем Метуа, который недавно покинул молдавский «Шериф».
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