«Шахтер» интересуется 28-летним ивуарийским защитником Марселем Метуа , который недавно покинул молдавский «Шериф».

С футболистом уже связывались представители «Шахтера» и предлагали футболисту прибыть на просмотр.

В составе «Шерифа» Метуа провел 5,5 лет. За этот период он провел за тираспольский клуб 106 матчей и забил 7 голов.

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