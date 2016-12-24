﻿﻿ «Шахтер» интересуется бывшим защитником «Шерифа» Метуа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Шахтер» интересуется бывшим защитником «Шерифа» Метуа

25.12.2016 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Шахтер» интересуется 28-летним ивуарийским защитником Марселем Метуа, который недавно покинул молдавский «Шериф».

С футболистом уже связывались представители «Шахтера» и предлагали футболисту прибыть на просмотр.

В составе «Шерифа» Метуа провел 5,5 лет. За этот период он провел за тираспольский клуб 106 матчей и забил 7 голов.

ФОТО

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер интересуется ивуарийским защитником Марселем Метуа, который недавно покинул молдавский «Шериф».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Команда Лукашенко не смогла одолеть хоккеистов Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика