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НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном», «Кливленд» – с «Голден Стэйт» и другие матчи
25.12.2016 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Рождество, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей: «Нью-Йорк» – «Бостон», «Кливленд» – «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – «Чикаго», «Оклахома-Сити» – «Миннесота», «Лейкерс» – «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном», «Кливленд» – с «Голден Стэйт» и другие матчи
В Рождество, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей: «Нью-Йорк» – «Бостон», «Кливленд» – «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – «Чикаго»,...
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