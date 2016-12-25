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НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном», «Кливленд» – с «Голден Стэйт» и другие матчи

25.12.2016 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Рождество, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей: «Нью-Йорк» – «Бостон», «Кливленд» – «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – «Чикаго», «Оклахома-Сити» – «Миннесота», «Лейкерс» – «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Бостон 85:93 (4 четверть)
Дата проведения
25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Голден Стэйт
Дата проведения
25 декабря, 22.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Чикаго
Дата проведения
26 декабря, 01.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Миннесота
Дата проведения
26 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Клипперс
Дата проведения
26 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

 
 
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В Рождество, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей: «Нью-Йорк» – «Бостон», «Кливленд» – «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – «Чикаго»,...

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