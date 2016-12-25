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Расширение ЧМ до 48 участников может принести ФИФА дополнительные 640 млн долларов
25.12.2016 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА продолжает изучать возможность расширения состава стран-участниц чемпионата мира до 48 команд.
Аналитики организации в 64-страничном докладе утверждают, что наиболее оптимальная формула – 16 групп по 3 команды. Изменение может коснуться уже ЧМ-2026.
Раунд плей-оф будет начинаться с 1/32 финала и в течение 32 дней на турнире будет сыграно 80 матчей.
Каждый матч впишется в эксклюзивный временной слот. Время начала матчей, вероятно, будет определяться не с учетом часового пояса страны-организатора, а с учетом прайм-тайм наиболее обширных телеаудиторий.
Доход от проведения чемпионата мира по такой формуле может возрасти почти на 20% - от прогнозируемых 5,5 миллиарда долларов за ЧМ-2018 в России до 6,5 миллиарда. Вырастут и организационные расходы – с 2 миллиардов до 2,3 миллиарда.
Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов.
На 10 января в Цюрихе запланировано голосование исполкома ФИФА по чемпионату мира.
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ФИФА продолжает изучать возможность расширения состава стран-участниц чемпионата мира до 48 команд.
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