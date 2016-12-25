﻿ Кубок Шпенглера. В ростере минского «Динамо» значится форвард Палушай. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок Шпенглера. В ростере минского «Динамо» значится форвард Палушай

25.12.2016 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На официальном сайте Кубка Шпенглера, который стартует завтра, в ростере минского «Динамо» значится новичок – американский форвард Аарон Палушай.

О переходе хоккеиста ранее не сообщалось.

27-летний хоккеист нынешний сезон проводит в АХЛ, где в 28 играх за «Кливленд» набрал 12 (3+9) очков.

На сайте «Кливленда» никакой информации об уходе Палушая нет.

Отметим, что в ростере минчан есть несколько неточностей. В частности, там значится и Ник Бэйлен, который уже является игроком шведского «Векше». Не исключено, что организаторы спутали Палушая с новичком «зубров» Фредриком Петерссоном, отмечает Belarushockey.com.

Spengler cup. Как минское «Динамо» завершает календарный год

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте Кубка Шпенглера, который стартует завтра, в ростере минского «Динамо» значится новичок – американский форвард Аарон Палушай.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Азаренко планирует выступить на турнире в Брисбене в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика