На официальном сайте Кубка Шпенглера, который стартует завтра, в ростере минского «Динамо» значится новичок – американский форвард Аарон Палушай.

О переходе хоккеиста ранее не сообщалось.

27-летний хоккеист нынешний сезон проводит в АХЛ, где в 28 играх за «Кливленд» набрал 12 (3+9) очков.

На сайте «Кливленда» никакой информации об уходе Палушая нет.

Отметим, что в ростере минчан есть несколько неточностей. В частности, там значится и Ник Бэйлен, который уже является игроком шведского «Векше». Не исключено, что организаторы спутали Палушая с новичком «зубров» Фредриком Петерссоном, отмечает Belarushockey.com .

Spengler cup. Как минское «Динамо» завершает календарный год