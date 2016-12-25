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Кубок Шпенглера. В ростере минского «Динамо» значится форвард Палушай
25.12.2016 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
На официальном сайте Кубка Шпенглера, который стартует завтра, в
О переходе хоккеиста ранее не сообщалось.
27-летний хоккеист нынешний сезон проводит в АХЛ, где в 28 играх за «Кливленд» набрал 12 (3+9) очков.
На сайте «Кливленда» никакой информации об уходе Палушая нет.
Отметим, что в ростере минчан есть несколько неточностей. В частности, там значится и Ник Бэйлен, который уже является игроком шведского «Векше». Не исключено, что организаторы спутали Палушая с новичком «зубров» Фредриком Петерссоном, отмечает
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На официальном сайте Кубка Шпенглера, который стартует завтра, в ростере минского «Динамо» значится новичок – американский форвард Аарон Палушай.
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