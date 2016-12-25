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Азаренко планирует выступить на турнире в Брисбене в 2018 году

25.12.2016 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, рассказала о том, когда вернется на корт после рождения сына.

Стало известно, что она собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.

Азаренко также сообщила, что не сможет приехать в Минск и понаблюдать за матчем женской национальной команды с Голландией в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, рассказала о том, когда вернется на корт после рождения сына.

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