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Азаренко планирует выступить на турнире в Брисбене в 2018 году
25.12.2016 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, рассказала о том, когда вернется на корт после рождения сына.
Стало известно, что она собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.
Азаренко также сообщила, что не сможет приехать в Минск и понаблюдать за матчем женской национальной команды с Голландией в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, рассказала о том, когда вернется на корт после рождения сына.
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