Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, рассказала о том, когда вернется на корт после рождения сына.

Стало известно, что она собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.

Азаренко также сообщила, что не сможет приехать в Минск и понаблюдать за матчем женской национальной команды с Голландией в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.