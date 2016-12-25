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Экс-форвард «Автомобилиста» Палушай стал игроком минского «Динамо»
26.12.2016 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Аарон Палушай, выступавший в сезоне-2014/15 за «Автомобилист» и «Медвешчак», подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона.
«Палушай присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
В октябре 27-летний американец покинул тренировочный лагерь «Коламбуса».
В прошлом сезоне он играл за фарм-клуб «Филадельфии» и набрал 28 (11+17) очков в 57 играх АХЛ.
В КХЛ в сезоне-2014/15 на его счету 21 (7+14) очко в 53 матчах.
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Нападающий Аарон Палушай, выступавший в сезоне-2014/15 за «Автомобилист» и «Медвешчак», подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона.
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