Нападающий Аарон Палушай, выступавший в сезоне-2014/15 за «Автомобилист» и «Медвешчак», подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона.

«Палушай присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

В октябре 27-летний американец покинул тренировочный лагерь «Коламбуса».

В прошлом сезоне он играл за фарм-клуб «Филадельфии» и набрал 28 (11+17) очков в 57 играх АХЛ.

В КХЛ в сезоне-2014/15 на его счету 21 (7+14) очко в 53 матчах.