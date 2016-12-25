Руслан Васильев, специально для Sputnik.

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Федор Свобода проанализировал прошедшие три этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону, рассказал о графике домашних тренировок и заглянул в будущее столь бурно развивающегося сезона.

Декабрь Скардино

— Прежде всего, итоги первого триместра. Для Надежды этапы в шведском Эстерсунде и словенской Поклюке прошли в рамках наших плановых ожиданий. За исключением, естественно, скорострельности, но это — отдельная тема. То, что мы делали летом, стремясь уменьшить время нахождения на огневых рубежах, пока, к сожалению, не удалось эффективно перенести в соревновательные условия. Вероятность снайперской ошибки сильно выросла, а значит, возникли и психологические проблемы. Кроме того, выяснилось, что для улучшения качества стрельбы в режимах повышенной скорострельности необходимо внести изменения в ложе винтовки Скардино. В то самое и без того индивидуальное и специфическое.

Но отмечу, что отход к прежнему — это именно "пока". В целом идея повысить скорострельность по-прежнему актуальна. Однако — да: уже в Эстерсунде Надежда вернулась к старым алгоритмам. Но навык ведь уже притупился! Значит, потребовалось время, чтобы восстановить прежнее! Поэтому при успешных выступлениях на этапах Эстерсунда и Поклюки в стрельбе Скардино не очень походила на ее лучшие аналоги.

Теперь о лыжном ходе Надежды. Задача стояла определенная: не потерять в скорости в "допустимых рамках", но и не выйти на пик формы, как это неоднократно случалось у этой спортсменки на третьих декабрьских этапах. Это ведь затем приводило к проблемам в феврале, не говоря уже о марте. Скардино быстро набирает кондиции, и принципиальные задачи мы решили. "Допустимые рамки" — это проигрыш лидеру в скорости передвижения не более 5 процентов. Кроме того, в оценке лыжного хода всегда есть косвенные обстоятельства. Например, в одной из гонок — преследование в Поклюке — качество трассы было таким, что основная нагрузка шла на руки, а это не самая сильная сторона Скардино — отстающий элемент.

Никакого отдыха!

Никто в короткой домашней паузе отдыхать не собирался, в том числе и Надя. В Минск команда прилетела в понедельник вечером, 19 декабря. Вторник Скардино посвятила визиту к медикам и одному необходимому мероприятию — фотосъемке. Потом возобновление тренировок: до отъезда на сбор в австрийский Рамзау у нее было восемь часов аэробной работы. Плюс две тренировки по общефизической подготовке. Так что поездка Нади домой в Питер — это не каникулы, и провела она в нем лишь четыре дня.

Дальше без Киннунен

— Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь.

Анна Сола в команде была и будет, но получилось так, что, возглавив всю женскую команду, обнаружил весьма неутешительный факт: эта талантливая юниорка к сезону не готова. Мне сегодня совершенно не хочется вдаваться в детали, чтобы это не выглядело так, словно кидаются камни в чужие спины. Но слов из песни не выкинешь — база для освоения нагрузок у нее заложена не была. Вот и пришлось июньским делом заниматься с начала октября. Вот и все объяснение.

Отсюда затяжка в соревнованиях. Последовательность ведь незыблема: база — смешанная зона — соревновательная зона. Да и Ане не везет: в спринте в Хохфильцене в рамках юниорского Кубка IBU она упала на втором круге, а перед эстафетой заболела — вирус, принимала таблетки. Все пока одно к одному, но надо вырваться из черной полосы. Сола будет тренироваться в Рамзау, как и другая юниорка, Алимбекова. Остальной квартет угадывается легко: Скардино, Кривко, Юркевич и Писарева.

Кривко прогрессирует

— Несомненен прогресс Ирины Кривко. Повзрослела, соревнуется уверенно и может добавлять. Если все мерить эстафетным аршином, то ее место в квартете не вызывает сомнений. Теперь Писарева, вернувшаяся в строй после операции на сердце. Умышленно об этом напоминаю тем, кто критиковал Надежду. Так вот, эта биатлонистка тоже шла по своей программе, начиная с октября, как и Сола. Вначале даже не делали развивающую работу, приступив к ней лишь на последнем перед стартом сезона сборе в Шушене. Поэтому скорости у Писаревой были предполагаемо низкими. Это в Эстерсунде и Поклюке. В Чехии стало очевидно, что Надежда, хоть и не отобралась в преследование, но добилась прогресса и возвращается к своим привычным скоростям. Это безусловный позитивный момент гонок в Нове-Место-на-Мораве.

Призовое место Дарьи Юркевич в Эстерсунде позволяет занести ей декабрь в однозначный актив, тем более что подтвердилась наша тренерская убежденность: основной ее вид программы — индивидуальная гонка на 15 км. Поэтому делегировали Дарью в Австрию на Кубок IBU, где она выступила весьма прилично. Даже несмотря на две штрафные минуты. Но главное заключается в накоплении соревновательного опыта на "пятнашке". Успех Эстерсунда добавил Дарье уверенности и может стимулировать рост всех ее профессиональных качеств.

Ждем Домрачеву

— Насчет возвращения в строй нашего лидера принципиально новой информации нет. Но это ведь и хорошо! Значит, никаких изменений в ее планах, и Дарья собирается выступить уже в Оберхофе. Команда приедет туда 2 января. Домрачева либо тогда же, либо днем позже. Сейчас она тренируется по своей программе и все у нее хорошо.

Что же касается шумихи вокруг российской команды, то, конечно, есть люди, которые уже сейчас торопятся обвинять: дескать, нет дыма без огня. Но это метафора, и только. А нужны доказательства. Если их предъявят — одна реакция, если они окажутся сомнительными и неубедительными — принципиально иная. Поэтому мы — за справедливость. И за то, чтобы ее никто не попирал.