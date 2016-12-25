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Кубок Шпенглера. Минское «Динамо» против Канады, «Автомобилист» сыграет с «Лугано»
26.12.2016 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовый день Кубка Шпенглера «Автомобилист» встретится с «Лугано», а минское «Динамо» – со сборной Канады.
Кубок Шпенглера
Группа Каттини
Динамо Минск Беларусь – сборная Канады – 22.15
Группа Торриани
Лугано Швейцария – Автомобилист Россия – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовый день Кубка Шпенглера «Автомобилист» встретится с «Лугано», а минское «Динамо» – со сборной Канады.
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