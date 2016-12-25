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Чемпионат Англии. «Челси» против «Борнмута», «МЮ» – «Сандерленд» и другие матчи

26.12.2016 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 18-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Арсенал» – с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Сандерленд», а «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Халлом».

Чемпионат Англии

18-й тур

Уотфорд – Кристал Пэлас
Дата проведения
26 декабря, 15.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Вест Хэм
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Мидлсбро
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Вест Бромвич
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Сандерленд
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Борнмут
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Эвертон
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Халл – Манчестер Сити
Дата проведения
26 декабря, 20.15, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Сток Сити
Дата проведения
27 декабря, 20.15, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
28 декабря, 22.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 18-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Арсенал» – с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Сандерленд», а «Манчестер Сити»...

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