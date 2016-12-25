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Чемпионат Англии. «Челси» против «Борнмута», «МЮ» – «Сандерленд» и другие матчи
26.12.2016 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 18-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Арсенал» – с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Сандерленд», а «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Халлом».
Чемпионат Англии
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 18-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Борнмутом», «Арсенал» – с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Сандерленд», а «Манчестер Сити»...
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