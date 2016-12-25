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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал контракт с американским нападающим Аароном Палушаем

26.12.2016 10:16 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" выкупил права у "Автомобилиста" на 27-летнего американского нападающего Аарона Палушая и подписал с ним односторонний контракт до конца нынешнего сезона. Об этом трансфере сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Палушай имеет опыт выступления в НХЛ. В сильнейшей североамериканской лиге он провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков. Последний сезон форвард провел в АХЛ в фарм-клубе "Филадельфии", набрав 28 (11+17) очков в 57 играх.

В КХЛ Палушай выступал в сезоне-2014/2015 за "Автомобилист" и "Медвешчак".

Подписание Палушая стало вторым приобретением "Динамо" за последние дни. 24 декабря белорусский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним шведским форвардом Фредриком Петтерссоном, который в составе сборной Швеции стал чемпионом мира и бронзовым призером.

В чемпионате КХЛ после 42 матчей "Динамо" с 73 очками занимает 4-е место среди 14 команд Западной конференции (20 побед в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 117-106). Минская команда одержала победы в пяти последних встречах.

Сейчас "Динамо" находится в Швейцарии, где выступит на Кубке Шпенглера. Первый матч на этом турнире белорусский клуб проведет поздно вечером 26 декабря против сборной Канады.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" выкупил права у "Автомобилиста" на 27-летнего американского нападающего Аарона Палушая и подписал с ним...

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