Минск, 26 декабря. Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко намерена выступить на турнире в австралийском Брисбене в 2018 году. Об этом Азаренко написала в своем "Твиттере".

Турнир в Брисбене традиционно проводится в самом начале нового года: нынешний пройдет с 1 по 7 января 2017-го.

Азаренко также сообщила, что не сможет приехать в Минск на матч 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации против Голландии, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.

Напомним, 20 декабря 27-летняя Азаренко в США родила сына. Отцом ребенка является американец Билли Маккинг, который не связан с профессиональным спортом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктория Азаренко планирует выступить на турнире в австралийском Брисбене в начале 2018 года Минск, 26 декабря. Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко намерена выступить на турнире в австралийском Брисбене в 2018 году. Об этом...

Александр Ванкович, БелаПАН.