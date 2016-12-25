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Виктория Азаренко планирует выступить на турнире в австралийском Брисбене в начале 2018 года

26.12.2016 10:18 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко намерена выступить на турнире в австралийском Брисбене в 2018 году. Об этом Азаренко написала в своем "Твиттере".

Турнир в Брисбене традиционно проводится в самом начале нового года: нынешний пройдет с 1 по 7 января 2017-го.

Азаренко также сообщила, что не сможет приехать в Минск на матч 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации против Голландии, который состоится 11 и 12 февраля 2017 года.

Напомним, 20 декабря 27-летняя Азаренко в США родила сына. Отцом ребенка является американец Билли Маккинг, который не связан с профессиональным спортом.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко намерена выступить на турнире в австралийском Брисбене в 2018 году. Об этом...

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