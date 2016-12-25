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Сосновский покинет «Неман», Бебе может продолжить карьеру в гродненском клубе
26.12.2016 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» не будет продлевать сотрудничество с защитником Сергеем Сосновским.
Камерунец Поль Бебе, велика вероятность, останется в гродненском клубе и на следующий сезон.
Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите
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«Неман» не будет продлевать сотрудничество с защитником Сергеем Сосновским.
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