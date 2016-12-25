«Неман» не получал запросов от «Пяста» и плоцкой «Висла» по трансферу полузащитника Павла Савицкого.

Об этом сказал председатель клуба Иван Ворсович.

Ранее сообщалось , что эти польские клубы заинтересованы в трансфере Савицкого.