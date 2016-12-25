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«Неман» не получал запросов от «Пяста» и плоцкой «Висла» по трансферу Савицкого
26.12.2016 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» не получал запросов от «Пяста» и плоцкой «Висла» по трансферу полузащитника Павла Савицкого.
Об этом сказал председатель клуба Иван Ворсович.
Ранее
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«Неман» не получал запросов от «Пяста» и плоцкой «Висла» по трансферу полузащитника Павла Савицкого.
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