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Федор Свобода: «Киннунен покинула команду. Ее сейчас должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы»

26.12.2016 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Федор Свобода рассказал об изменениях в составе команды на этап Кубка мира в Оберхофе.

«Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь.

Анна Сола в команде была и будет, но получилось так, что, возглавив всю женскую команду, обнаружил весьма неутешительный факт: эта талантливая юниорка к сезону не готова. Мне сегодня совершенно не хочется вдаваться в детали, чтобы это не выглядело так, словно кидаются камни в чужие спины. Но слов из песни не выкинешь — база для освоения нагрузок у нее заложена не была.

Насчет возвращения в строй нашего лидера принципиально новой информации нет. Но это ведь и хорошо! Значит, никаких изменений в ее планах, и Дарья Домрачева собирается выступить уже в Оберхофе. Команда приедет туда 2 января. Домрачева либо тогда же, либо днем позже. Сейчас она тренируется по своей программе и все у нее хорошо», – сказал Свобода.

 
 
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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Федор Свобода рассказал об изменениях в составе команды на этап Кубка мира в Оберхофе.

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