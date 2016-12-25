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Азаренко вернется в теннис в 2018 году

26.12.2016 13:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что вернется на большой корт в 2018 году и выступит на турнире в австралийском Брисбене.

Спортсменка родила сына 20 декабря этого года. Ранее она неоднократно заявляла, что после родов намерена вернуться в большой спорт.

"Сыграю ли я в 2017 году? Нет, но буду в 2018", — написала Азаренко во время мини-чата в Twitter со своими болельщиками.

По словам, спортсменки первым соревнованием, на котором она выступит, станет турнир серии "Премьер" в Брисбене (Австралия). К слову, в этом году она выиграла его, одолев в финале россиянку Елену Веснину (6:2, 6:0).

Кроме этого, Азаренко заявила, что не сможет принять участия в февральском матче Кубка Федерации в Мировой группе против команды Нидерландов 11-12 февраля.

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