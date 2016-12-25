Полузащитник БАТЭ Эдгар Олехнович ведет переговоры с «Шахтером» и близок к переходу в солигорский клуб.

Вместе с тем у 29-летнего Олехновича действующий контракт с БАТЭ, поэтому клубам предстоит договориться о сумме трансфера.

Олехнович за последние два года провел в основном составе БАТЭ 22 матча, в которых сделал одну голевую передачу. Всего в БАТЭ Олехнвоич провел 7 сезонов и сыграл в 130 матчах, забил 7 мячей и заработал 2 результативных балла. Подробную статистику смотрите здесь.