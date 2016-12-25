На сайте государственных закупок появилось объявление о тендере от минской «Юности».

Клуб планирует приобрести за счет бюджета 30 упаковок «Милдроната».

Напомним, этот препарат с начала 2016 года был признан Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA) допингом. Именно его применение стало причиной многочисленных дисквалификаций в спортивном мире.







