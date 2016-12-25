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Хоккейное "Динамо" купило еще одного нападающего – Аарона Палушая
26.12.2016 14:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" объявил о подписании контракта с американским нападающим Аароном Палушаем, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
"Достигнута договоренность о подписании контракта до конца сезона с нападающим Аароном Палушаем. В "Динамо" Аарон будет выступать под №21.", — рассказали в клубе.
Собеседники агентства отметили, что 27-летний американец дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе "Монреаль Канадиенс". "Всего в сильнейшей лиге планеты в составе "Монреаля", "Каролины" и "Колорадо" нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов", — добавили в пресс-службе.
Кроме этого, Палушай выступал на Чемпионате мира 2013 года и занял с командой США третье место. "Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка", — продолжили в "Динамо".
Палушай также успел поиграть и за клубы КХЛ — загребский "Медвешчак" и "Автомобилист" из Екатеринбурга.
Последние два сезона хоккеист провел в АХЛ.
"Нападающий присоединится к команде в Швейцарии", — заключили в клубе.
"Динамо" стартует в розыгрыше Кубка Шпенглера 26 декабря матчем против сборной Канады. Начало встречи в 22:15 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".
В Кубке Шпенглера белорусский клуб примет участие во второй раз. В 2009 году хоккеисты "Динамо" выиграли почетный трофей.
В 2016 году розыгрыш Кубка Шпенглера состоится в 90-й раз. На предварительной стадии турнира команды разделены на две группы Торриани ("Лугано", "Автомобилист", "Маунтфилд") и Каттини (Канада, "Динамо-Минск", "Давос"). Победители групп выйдут в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в плей-офф за право выхода в 1/2 финала Кубка Шпенглера.
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Бронзовый призер Чемпионата мира 2013 года присоединиться в команде в Швейцарии перед стартом в Кубке Шпенглера.
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