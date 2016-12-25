МИНСК, 26 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" объявил о подписании контракта с американским нападающим Аароном Палушаем, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

"Достигнута договоренность о подписании контракта до конца сезона с нападающим Аароном Палушаем. В "Динамо" Аарон будет выступать под №21.", — рассказали в клубе.

Собеседники агентства отметили, что 27-летний американец дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе "Монреаль Канадиенс". "Всего в сильнейшей лиге планеты в составе "Монреаля", "Каролины" и "Колорадо" нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов", — добавили в пресс-службе.

Кроме этого, Палушай выступал на Чемпионате мира 2013 года и занял с командой США третье место. "Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка", — продолжили в "Динамо".

Палушай также успел поиграть и за клубы КХЛ — загребский "Медвешчак" и "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Последние два сезона хоккеист провел в АХЛ.

"Нападающий присоединится к команде в Швейцарии", — заключили в клубе.

"Динамо" стартует в розыгрыше Кубка Шпенглера 26 декабря матчем против сборной Канады. Начало встречи в 22:15 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

В Кубке Шпенглера белорусский клуб примет участие во второй раз. В 2009 году хоккеисты "Динамо" выиграли почетный трофей.

В 2016 году розыгрыш Кубка Шпенглера состоится в 90-й раз. На предварительной стадии турнира команды разделены на две группы Торриани ("Лугано", "Автомобилист", "Маунтфилд") и Каттини (Канада, "Динамо-Минск", "Давос"). Победители групп выйдут в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в плей-офф за право выхода в 1/2 финала Кубка Шпенглера.