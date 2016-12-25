﻿﻿ Хоккейное "Динамо" купило еще одного нападающего – Аарона Палушая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хоккейное "Динамо" купило еще одного нападающего – Аарона Палушая

26.12.2016 14:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" объявил о подписании контракта с американским нападающим Аароном Палушаем, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Хоккейное "Динамо" купило еще одного нападающего – Аарона Палушая
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
У "Динамо-Минск" будет новый форвард – швед Петерссон

"Достигнута договоренность о подписании контракта до конца сезона с нападающим Аароном Палушаем. В "Динамо" Аарон будет выступать под №21.", — рассказали в клубе.

Собеседники агентства отметили, что 27-летний американец дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе "Монреаль Канадиенс". "Всего в сильнейшей лиге планеты в составе "Монреаля", "Каролины" и "Колорадо" нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов", — добавили в пресс-службе.

Кроме этого, Палушай выступал на Чемпионате мира 2013 года и занял с командой США третье место. "Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка", — продолжили в "Динамо".

Палушай также успел поиграть и за клубы КХЛ — загребский "Медвешчак" и "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Последние два сезона хоккеист провел в АХЛ.

"Нападающий присоединится к команде в Швейцарии", — заключили в клубе.

"Динамо" стартует в розыгрыше Кубка Шпенглера 26 декабря матчем против сборной Канады. Начало встречи в 22:15 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

В Кубке Шпенглера белорусский клуб примет участие во второй раз. В 2009 году хоккеисты "Динамо" выиграли почетный трофей.

В 2016 году розыгрыш Кубка Шпенглера состоится в 90-й раз. На предварительной стадии турнира команды разделены на две группы Торриани ("Лугано", "Автомобилист", "Маунтфилд") и Каттини (Канада, "Динамо-Минск", "Давос"). Победители групп выйдут в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в плей-офф за право выхода в 1/2 финала Кубка Шпенглера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовый призер Чемпионата мира 2013 года присоединиться в команде в Швейцарии перед стартом в Кубке Шпенглера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Юность» планирует приобрести через сайт госзакупок 30 упаковок «Милдроната»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика