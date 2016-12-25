Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужухин прокомментировал новость о закупке «Юностью» 30 закупок «Милдроната».

«Конечно, это ненормально. Не знал, в каких целях его приобретают. Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях. Может, для персонала, тренеры переживают или коллектив», – сказал Мужухин.

«Юность» планирует приобрести через сайт госзакупок 30 упаковок «Милдроната»