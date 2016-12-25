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Директор НАДА Мужухин: «Милдронат» для «Юности»? Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях»

26.12.2016 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужухин прокомментировал новость о закупке «Юностью» 30 закупок «Милдроната».

«Конечно, это ненормально. Не знал, в каких целях его приобретают. Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях. Может, для персонала, тренеры переживают или коллектив», – сказал Мужухин.

«Юность» планирует приобрести через сайт госзакупок 30 упаковок «Милдроната»

 
Теги: Новости
 
 
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Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужухин прокомментировал новость о закупке «Юностью» 30 закупок «Милдроната».

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