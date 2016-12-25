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Директор НАДА Мужухин: «Милдронат» для «Юности»? Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях»
26.12.2016 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужухин прокомментировал новость о закупке «Юностью» 30 закупок «Милдроната».
«Конечно, это ненормально. Не знал, в каких целях его приобретают. Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях. Может, для персонала, тренеры переживают или коллектив», – сказал Мужухин.
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Директор НАДА Мужухин: «Милдронат» для «Юности»? Может быть, кому-то этот препарат нужен в терапевтических целях»
Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужухин прокомментировал новость о закупке «Юностью» 30 закупок «Милдроната».
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