Защитник Игорь Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо».

В минувшем сезоне он провел 28 матчей в высшей лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Центральный защитник стал вторым игроком в «Шахтере» по количеству проведенных матчей и третьим по количеству игрового времени на поле.

Напомним, в 2013 году футболист уже выступал в составе столичного клуба, проведя за основной состав 5 игр.



