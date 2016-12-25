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Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо»

26.12.2016 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Игорь Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо».

В минувшем сезоне он провел 28 матчей в высшей лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Центральный защитник стал вторым игроком в «Шахтере» по количеству проведенных матчей и третьим по количеству игрового времени на поле.

Напомним, в 2013 году футболист уже выступал в составе столичного клуба, проведя за основной состав 5 игр.


 
 
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Защитник Игорь Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо».

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