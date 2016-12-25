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Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо»
26.12.2016 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Игорь Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо».
В минувшем сезоне он провел 28 матчей в высшей лиге, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Центральный защитник стал вторым игроком в «Шахтере» по количеству проведенных матчей и третьим по количеству игрового времени на поле.
Напомним, в 2013 году футболист уже выступал в составе столичного клуба, проведя за основной состав 5 игр.
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Защитник Игорь Кузьменок покинул «Шахтер» и перешел в минское «Динамо».
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