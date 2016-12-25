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Голкипер ХК "Динамо-Минск" Бен Скривенс признан лучшим игроком недели КХЛ в своем амплуа

26.12.2016 14:46 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов 17-й недели чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан канадский легионер минского "Динамо" Бен Скривенс. В трех гостевых матчах Скривенс одержал три победы, две из них "сухие" и пропустил всего одну шайбу. Он отразил 98,97% бросков при коэффициенте надежности 0,33 (оба показателя — лучшие в лиге на прошедшей неделе).

30-летний Скривенс проводит в "Динамо" первый сезон. Контракт с ним был подписан в конце июля. До переезда в КХЛ Скривенс выступал в Северной Америке. Последний год голкипер провел в "Монреале", за который сыграл 15 встреч и по большей части выступал за фарм-клуб в АХЛ.

Что касается последних результатов "Динамо" в чемпионате КХЛ, то белорусский клуб выиграл пять матчей подряд. После 42 игр минчане с 73 очками занимают 4-е место среди 14 команд Западной конференции (20 побед в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 117-106).

Сейчас "Динамо" находится в Швейцарии, где примет участие в Кубке Шпенглера. Первый матч на этом турнире белорусский клуб проведет поздно вечером 26 декабря против сборной Канады.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов 17-й недели чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Лучшим вратарем признан...

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