КХЛ назвала лучших игроков по итогам очередной игровой недели.

Лучшим вратарем признан Бен Скривенс («Динамо» Мн), в трех гостевых матчах одержавший три победы, в том числе две – на ноль и пропустивший в этих поединках лишь одну шайбу. Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надежности 0,33 (оба показателя – лучшие в лиге на прошедшей неделе).

Лучшим защитником признан Илья Никулин («Динамо» Мск), вместе с командой одержавший две победы в трех проведенных матчах и набравший в них 3 (1+2) очка. Никулин набирал очки во всех этих играх и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). На счету защитника «Динамо» также 9 бросков по воротам.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в четырех матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший шесть шайб (лучший показатель в лиге). На счету Доуса хет-трик в поединке «Металлургом» Мг (один из голов стал победным), а также дубль в матче с «Трактором». Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков.

Лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий Владимир Ткачев («Адмирал»), в трех матчах набравший 3 (2+1) очка при показателе полезности (+1). 21-летний форвард дальневосточников в среднем проводил на льду 16 минут и 14 секунд, нанес 6 бросков по воротам. На его счету также 2 блокированных броска и 4 силовых приема.