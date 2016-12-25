﻿ Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью. 21.by
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Биатлонистка Анастасия Киннунен завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью

26.12.2016 15:28 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью. Эту информацию 26 декабря подтвердила Белорусская федерация биатлона.

В нынешнем сезоне Киннунен не набрала ни одного очка в зачете Кубка мира.

Четвертый этап КМ пройдет в немецком Оберхофе 5—8 января. На этом этапе планируется возвращение Дарьи Домарчевой после перерыва, связанного с рождением дочери.

Домрачева родила дочь 1 октября в Минске. Она замужем за знаменитым норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом. Пара назвала дочку Ксенией. Домрачева возобновила тренировки в конце октября.

Лучшей белорусской биатлонисткой в общем зачете Кубка мира является Надежда Скардино, занимающая 22-е место со 142 очками. 


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью. Эту информацию 26...

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