Начальник отдела медицинского обеспечения «Юности» Андрей Константинович прокомментировал информацию о закупке 30 упаковок «Милдроната».

«Милдронат» может использоваться спортсменами для лечения заболеваний, но только при оформлении терапевтического исключения. С момента внесения мельдония в список запрещенных препаратов хоккеистами команды «Юность-Минск» не применялся данный препарат. После матчей проводятся допинг-тесты. И отсутствие положительных результатов на запрещенные вещества в анализах спортсменов нашего клуба подтверждают это.

Задание на закупку организацией тех или иных препаратов оформляется в конце года, имеет предварительный характер и охватывает все 12 месяцев следующего. Предвидеть, кому, когда и какой препарат может понадобиться в будущем, невозможно.

Проводя тендер, организация только определяет компанию, у которой будут приобретаться лекарственные средства. Сама закупка препаратов происходит при их необходимости. В случае с содержащими запрещенные вещества — только после оформления терапевтического исключения. Однако после внесения «Милдроната» в список запрещенных препаратов, хоккейным клубом «Юность-Минск» ни он, ни его аналоги не приобретались», – сказал Константинович.

«Юность» планирует приобрести через сайт госзакупок 30 упаковок «Милдроната»