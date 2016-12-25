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Начальник отдела медобеспечения «Юности»: «После внесения «Милдроната» в список запрещенных препаратов, клубом ни он, ни его аналоги не приобретались»

26.12.2016 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начальник отдела медицинского обеспечения «Юности» Андрей Константинович прокомментировал информацию о закупке 30 упаковок «Милдроната».

«Милдронат» может использоваться спортсменами для лечения заболеваний, но только при оформлении терапевтического исключения. С момента внесения мельдония в список запрещенных препаратов хоккеистами команды «Юность-Минск» не применялся данный препарат. После матчей проводятся допинг-тесты. И отсутствие положительных результатов на запрещенные вещества в анализах спортсменов нашего клуба подтверждают это.

Задание на закупку организацией тех или иных препаратов оформляется в конце года, имеет предварительный характер и охватывает все 12 месяцев следующего. Предвидеть, кому, когда и какой препарат может понадобиться в будущем, невозможно.

Проводя тендер, организация только определяет компанию, у которой будут приобретаться лекарственные средства. Сама закупка препаратов происходит при их необходимости. В случае с содержащими запрещенные вещества — только после оформления терапевтического исключения. Однако после внесения «Милдроната» в список запрещенных препаратов, хоккейным клубом «Юность-Минск» ни он, ни его аналоги не приобретались», – сказал Константинович.

«Юность» планирует приобрести через сайт госзакупок 30 упаковок «Милдроната»

 

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник отдела медицинского обеспечения «Юности» Андрей Константинович прокомментировал информацию о закупке 30 упаковок «Милдроната».

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