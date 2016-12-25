МИНСК, 26 дек — Sputnik. Биатлонистка Анастасия Киннунен (в девичестве Дуборезова) готовится стать мамой, сообщил Sputnik старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Федор Свобода.



© Sputnik Александр Вильф Белорусские биатлонисты встретят Новый год, тренируясь в Австрии

Этим летом Анастасия вышла замуж за финна Ари Киннунена .

"Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь", — рассказал Свобода в интервью Sputnik .

В спринте на 7,5 километров на последнем этапе Кубка мира в Поклюке Киннунен была 44-й, в масстарте — 54-й.

Вместе с тем в штабе белорусской команды рассчитывают, что уже в Оберхофе в начале января на старт, как и планирует выйдет трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая в октябре родила девочку .

"Насчет возвращения в строй нашего лидера принципиально новой информации нет. Но это ведь и хорошо! Значит, никаких изменений в ее планах, и Дарья собирается выступить уже в Оберхофе. Команда приедет туда 2 января. Домрачева либо тогда же, либо днем позже. Сейчас она тренируется по своей программе и все у нее хорошо", — рассказал Свобода.