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Еще одна белорусская биатлонистка готовится стать мамой

26.12.2016 15:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Биатлонистка Анастасия Киннунен (в девичестве Дуборезова) готовится стать мамой, сообщил Sputnik старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Федор Свобода.

Еще одна белорусская биатлонистка готовится стать мамой
© Sputnik Александр Вильф
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Этим летом Анастасия вышла замуж за финна Ари Киннунена.

"Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь", — рассказал Свобода в интервью Sputnik.

В спринте на 7,5 километров на последнем этапе Кубка мира в Поклюке Киннунен была 44-й, в масстарте — 54-й.

Вместе с тем в штабе белорусской команды  рассчитывают, что  уже в Оберхофе в начале января на старт, как и планирует выйдет трехкратная олимпийская чемпионка  Дарья Домрачева, которая в октябре родила девочку.

"Насчет возвращения в строй нашего лидера принципиально новой информации нет. Но это ведь и хорошо! Значит, никаких изменений в ее планах, и Дарья собирается выступить уже в Оберхофе. Команда приедет туда 2 января. Домрачева либо тогда же, либо днем позже. Сейчас она тренируется по своей программе и все у нее хорошо", — рассказал Свобода.

 
Теги: Минск
 
 
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В штабе национальной сборной по биатлону признаются, что сход с дистанции в середине сезона Анастасии Киннунен (Дуборезовой ) стал неожиданностью для команды.

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