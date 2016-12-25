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Концевой, Челядинский и Габовда покинут минское «Динамо»

26.12.2016 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Трое футболистов минского «Динамо» в ближайшее время покинут команду.

Речь идет о защитниках Сергее Концевом и Артеме Челядинском, а также украинском полузащитнике Юрии Габовде.

В прошлом сезоне Габовда провел 25 матчей в чемпионате Беларуси, забил 3 мяча.

Челядинский сыграл в 9 матчах высшей лиги (1 гол). Концевой принял участие в 13 играх чемпионата.

Зубович, Мунир и еще 8 футболистов, уже покинувших минское «Динамо»

 
 
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Трое футболистов минского «Динамо» в ближайшее время покинут команду.

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