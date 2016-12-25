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Павел Бурба: «Петтерссон и Палушай приходят в «Динамо» на весьма выгодных для клуба условиях»

26.12.2016 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о подписании контрактов с нападающими Фредриком Петтерссеном и Аароном Палушаем.

«Во-первых, хочу поприветствовать Фредрика и Аарона в нашем клубе! Уверен, что они усилят «Динамо-Минск» и позволят решить поставленные перед нами высокие задачи.

Позади достаточно сложный переговорный процесс по широкому кругу кандидатов, и я доволен, что в итоге нам удалось достичь соглашения именно с Петтерссоном и Палушаем. Оба игрока приходят к нам на весьма выгодных для «Динамо» условиях, что и было одной из наших целей в это трансферное окно. По обоим игрокам тренерский штаб собрал хорошие рекомендации, что лишь укрепило желание штаба видеть именно этих игроков в составе. Кроме этого,  с Палушаем Крейг и Рон работали ранее в Северной Америке, а Петтерссона мы хотели видеть в своем составе еще летом и были очень близки к подписанию контракта, но по ряду причин тогда оно не состоялось.

Второй задачей мы видели усиление линии атаки и конкуренции в ней, углубление состава игроками, которые имеют опыт игры в КХЛ. Не секрет, что на длительный срок из динамовского ростера выбыли ведущие форварды Давид Улльстрем и Сергей Костицын. Между тем, впереди – насыщенный отрезок календаря, сопряженный с поездкой на Дальний Восток, который во многом станет ключевым в этом сезоне. Петтерсон и Палушай помогут нам пройти его с минимальными потерями.

«Динамо-Минск» по-прежнему остается базовым клубом национальной сборной Беларуси. В последнее время в составе нашей команды на лед выходило не более четырех легионеров, сейчас их количество возрастет, однако не критично. Даже в чемпионате Беларуси разрешено заявлять до восьми легионеров, в этом отношении, согласитесь, наш клуб выглядит достаточно выигрышно. Дополнительные два форварда позволят тренерскому штабу активнее проводить ротацию и более ровно распределять нагрузку», – сказал Бурба.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о подписании контрактов с нападающими Фредриком...

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