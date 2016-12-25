Защитник бобруйской «Белшины» Эдуард Жевнеров и полузащитник «Ислочи» Александр Шагойко близки к переходу в «Слуцк».

Кроме того, контракт с командой продлил хавбек Игорь Бобко.

В прошлом сезоне Шагойко провел 25 матчей в высшей лиге, забил 6 мячей и был признан лучшим игроком клуба в сезоне.

Жевнеров провел 9 матчей в высшей лиге. Начинал сезон защитник в «Днепре».