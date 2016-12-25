|
Шагойко и Жевнеров близки к переходу в «Слуцк»
26.12.2016 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник бобруйской «Белшины» Эдуард Жевнеров и полузащитник «Ислочи» Александр Шагойко близки к переходу в «Слуцк».
Кроме того, контракт с командой продлил хавбек Игорь Бобко.
В прошлом сезоне Шагойко провел 25 матчей в высшей лиге, забил 6 мячей и был признан лучшим игроком клуба в сезоне.
Жевнеров провел 9 матчей в высшей лиге. Начинал сезон защитник в «Днепре».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник бобруйской «Белшины» Эдуард Жевнеров и полузащитник «Ислочи» Александр Шагойко близки к переходу в «Слуцк».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии