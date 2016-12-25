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Альшевский назначен техническим директором АБФФ

26.12.2016 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство АБФФ достигло договоренности с Кириллом Альшевским о вступлении специалиста в должность технического директора федерации.

Ранее Альшевский работал в тренерском штабе футбольного клуба «Динамо-Минск», а также занимал должность спортивного директора в борисовском БАТЭ. В последнее время он сконцентрировался на работе с юношескими сборными Беларуси 2000 и 2001 годов рождения.

Новый технический директор АБФФ продолжит работу с командой 2000 года рождения до завершения континентального первенства, а в младшей сборной будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Напоминаем, ранее должность технического директора АБФФ занимал Михаил Вергеенко, который покинул свой пост по окончании контракта.

Технический департамент, который возглавит Кирилл Альшевский, отвечает за подготовку тренерских кадров в Республике Беларусь и обеспечивает участие национальных сборных страны в международных соревнованиях. Ключевой функцией департамента является развитие детско-юношеского футбола и контроль за реализацией этого направления деятельности АБФФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство АБФФ достигло договоренности с Кириллом Альшевским о вступлении специалиста в должность технического директора федерации.

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