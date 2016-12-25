|
Минское «Динамо» проявляет интерес к Клопоцкому
26.12.2016 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» заинтересовано в услугах защитника «Торпедо-БелАЗ» Евгения Клопоцкого.
В минувшем сезоне Клопоцкий провел в 22 матча в высшей лиге, забил 1 мяч, также привлекался в национальную сборную.
Отметим, что «Динамо» официально рассталось с Челядинским и Концевым, а также подписало контакт с Кузьменком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» заинтересовано в услугах защитника «Торпедо-БелАЗ» Евгения Клопоцкого.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии