Как стало известно Tribuna.com, минское «Динамо» заинтересовано в услугах защитника «Торпедо-БелАЗ» Евгения Клопоцкого.

В минувшем сезоне Клопоцкий провел в 22 матча в высшей лиге, забил 1 мяч, также привлекался в национальную сборную.

Отметим, что «Динамо» официально рассталось с Челядинским и Концевым, а также подписало контакт с Кузьменком.