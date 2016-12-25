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«Гомель» подписал контракт с Руденком
26.12.2016 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Гомель» подписал контракт с голкипером Константином Руденком. Срок соглашения — 1 год.
В прошлом сезоне Руденок провел сначала 5 матчей за «Слуцк», в которых пропустил 7 мячей, а затем 12 игр за «Ислочь», в которых пропустил 8 мячей и 7 раз оставлял ворота «сухими».
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«Гомель» подписал контракт с голкипером Константином Руденком.
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