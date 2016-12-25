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Гендиректор ОАО «Белшина»: «Будет неправильно отказаться от клуба, потому что большего двигателя рекламы, чем спорт, на самом деле в мире сложно найти»

26.12.2016 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор ОАО «Белшина» Алексей Яковлев рассказал об отношениях с футбольной командой.

— В начале года вы говорили, что футбольный клуб «Белшина» планирует попасть в призовую тройку чемпионата Беларуси. В результате она и попала в тройку, только снизу таблицы, вылетела в первую лигу. Вам интересен футбол? Какие планы на 2017 год?

— Я не вправе дистанцироваться от клуба, хотя бы потому, что он носит имя «Белшины», это наш клуб, это клуб города Бобруйска. Тут надо понимать, что юридически ФК «Белшина» никоим образом к «Белшине» не относится. Это коммунальное унитарное спортивное предприятие. В этой связи нам очень сложно влиять на финансовую составляющую, а это 90% всего успеха любой футбольной команды. В связи с тем, что режим жесточайшей экономии, который я пропагандирую на предприятии, в разы уменьшил рекламные услуги, которые мы размещали, в частности, у нашего футбольного клуба, к сожалению, и результат такой же мы поимели, обратно пропорциональный тому, что было снижено.

На днях мы встречались с руководством футбольного клуба. Принято решение, что мы будем больше уделять ему внимания, это однозначно. К сожалению, то, что мы отдалились и занялись только экономическими вопросами нашего предприятия, дает и отрицательный эффект.

Сейчас начат поиск нового главного тренера команды, стоит задача возвращения в высшую лигу.

— Может, просто оставить этот клуб городу Бобруйску, не будет никаких имиджевых и финансовых потерь?

— Это неразрывные вещи: с одной стороны — это команда города, с другой стороны — это команда шинного комбината. Только так, и никак иначе. Кроме того, я считаю, что нам будет не совсем правильно отказаться от клуба, потому что большего двигателя рекламы, чем спорт, на самом деле в мире сложно найти. Успех этой команды — это все равно своего рода реклама «Белшины». Команда должна быть, должна быть успешной, и надо этим пользоваться. Поэтому будем пытаться прорваться назад, в высшую лигу, – сказал Яковлев.

 
 
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