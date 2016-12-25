МИНСК, 26 дек — Sputnik. Контракты с нападающими Аароном Палушаем (США) и Фредериком Петерссоном (Швеция) были заключены на выгодных условия, заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск" Павел Бурба.

В ноябре "зубры" расторгли соглашения с Шарлем Лингле и Лукашем Крайчеком , в декабре был уволен Ник Бэйлен . Позже в клубе пояснили, что принятые решения были связаны "с необходимостью сбалансировать платежную ведомость клуба" . Тогда Бурба заявил, что они начали искать варианты усиления состава, "которые лучше соотносились бы с текущей экономической ситуацией".

"Позади достаточно сложный переговорный процесс по широкому кругу кандидатов, и я доволен, что в итоге нам удалось достичь соглашения именно с Петтерссоном и Палушаем. Оба игрока приходят к нам на весьма выгодных для "Динамо" условиях, что и было одной из наших целей в это трансферное окно", — приводит слова Бурбы пресс-служба "Динамо" .

По его словам, "тренерский штаб собрал хорошие рекомендации, что лишь укрепило желание штаба видеть именно этих игроков в составе". Бурба рассказал, что с Палушаем главный тренер Крэйг Вудкрофт работал еще в Северной Америке, а Петерссона "бело-синие" хотели подписать еще летом, однако по ряду причин не смогли этого сделать.

"Второй задачей мы видели усиление линии атаки и конкуренции в ней, углубление состава игроками, которые имеют опыт игры в КХЛ. Не секрет, что на длительный срок из динамовского ростера выбыли ведущие форварды Давид Улльстрем и Сергей Костицын. Между тем, впереди — насыщенный отрезок календаря, сопряженный с поездкой на Дальний Восток, который во многом станет ключевым в этом сезоне. Петтерсон и Палушай помогут нам пройти его с минимальными потерями", — сказал Бурба.

Он подчеркнул, что "Динамо" по-прежнему остается базовым клубом для национальной сборной. Бурба сказал, что сейчас количество легионеров, выходящих на лед, возрастет, "однако не критично".

"Даже в чемпионате Беларуси разрешено заявлять до восьми легионеров, в этом отношении, согласитесь, наш клуб выглядит достаточно выигрышно. Дополнительные два форварда позволят тренерскому штабу активнее проводить ротацию и более ровно распределять нагрузку", — заключил он.

Сейчас минчане находятся в Швейцарии, где стартует Кубок Шпенглера. Оба новобранца "зубров" присоединяться к команде именно там. В понедельник в 22:15 "бело-синим" придется сразиться со сборной Канады.