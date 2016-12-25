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Алексей Шевченко: «Уверен, что в момент, когда «Динамо» потеряло Эллисона из-за дисквалификации, Петтерссон сможет проявить себя»
26.12.2016 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о подписании минским «Динамо» контракта с Фредриком Петтерссоном.
«В перспективы Фредерика Петтерссона, перебравшегося в Минск из системы Нижнего Новгорода я верю. Кстати, не следили за его поездкой в Саров, где он не провел ни одного матча в ожидании досрочного расторжения контракта? Для него это был стресс. Пропускная система, люди, которые подбежали к нему на КПП и стали фотографировать, требуя надеть на себя клубный шарф.
Петтерсон играл в КХЛ за «Донбасс» и «Торпедо» и оба раз ошибался с тренерами. В системе Крэйга Вудкрофта, которые позволяет нападающим показывать то, что они умеют, у него больше шансов выйти на швейцарский график, а там он набирал по 40-60 очков за сезон. Надеюсь, что швед разорвет контракт с агентом, который позволил ему поработать с Петерисом Скудрой. Это талантливый форвард и уверен, что в момент, когда минчане потерял Мэтта Эллисона из-за дисквалификации, он сможет проявить себя», – написал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «Уверен, что в момент, когда «Динамо» потеряло Эллисона из-за дисквалификации, Петтерссон сможет проявить себя»
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о подписании минским «Динамо» контракта с Фредриком Петтерссоном.
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