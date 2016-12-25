|
«Челси» впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии
26.12.2016 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» разгромил «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0).
Лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате.
До этого «Челси» 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.
После 18 туров команда Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. Ливерпуль, имеющий на одну игру в запасе, отстает от «Челси» на 9 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Челси» разгромил «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии