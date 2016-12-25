﻿ «Челси» впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Челси» впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии

26.12.2016 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Челси» разгромил «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0).

Лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате.

До этого «Челси» 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.

После 18 туров команда Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. Ливерпуль, имеющий на одну игру в запасе, отстает от «Челси» на 9 очков.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Челси» разгромил «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Руководство ХК "Динамо-Минск" объяснило приобретение двоих нападающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика