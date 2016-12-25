﻿ Крэйг Вудкрофт: «Палушай и Петтерссон привнесут в команду превосходное умение игры в хоккей и отличную работоспособность». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Палушай и Петтерссон привнесут в команду превосходное умение игры в хоккей и отличную работоспособность»

26.12.2016 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал подписание контрактов с нападающими Аароном Палушаем и Фредриком Петтерссоном.

- «Зубры» подписали контракт сразу  с двумя новичками-форвардами Аароном Палушаем и Фредриком Петтерссоном.  Как вы можете прокомментировать эти подписания?

– Конечно, подписание двух форвардов увеличит глубину нашего состава. Травмы у иногда случаются в самый неподходящий момент, и мы должны быть готовы к этому. Во многих моментах в сезоне нам немного не хватало игроков. Нам недоставало опыта, недоставало игры легионеров.

Эти два парня привнесут в команду превосходное умение игры в хоккей и отличную работоспособность. Когда я разговаривал с ними, я сказал, что здесь мы не просим никого быть суперменом. Мы хотим, чтобы каждый игрок становился частью игровой мозаики. Каждый игрок, который приходит к нам, должен уважать старания всей команды. Думаю, эти два форварда станут отличным усилением для нас, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал подписание контрактов с нападающими Аароном Палушаем и Фредриком Петтерссоном.

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