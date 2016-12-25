﻿ Мелитина Станюта: «Многое знаю в спорте, смогу помочь не только в художественной гимнастике, но и на более глобальном спортивном уровне». 21.by
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Мелитина Станюта: «Многое знаю в спорте, смогу помочь не только в художественной гимнастике, но и на более глобальном спортивном уровне»

26.12.2016 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, завершившая карьеру, рассказала, чем планирует заниматься в дальнейшем.

«Наконец-то проведу Рождество с семьей, съезжу к бабушке :). Это очень важно для меня. Также мечтала встретить Новый год вместе с родителями.

Мелита Станюта телеактриса? Пока не поступало предложений, и я не могу сказать ,что мне бы этого хотелось. Я состоялась как гимнастка. Думаю, от этого стоит отталкиваться. Я многое знаю в спорте, смогу помочь не только в художественной гимнастике, но и на более глобальном спортивном уровне.

Модельная деятельность? Мне это нравится, с удовольствием участвую.

В ближайший год я в зал не вернусь, потому что тренерство – это огромный труд. Мне пока нервов не хватает.

Занимаюсь магазином бижутерии. Бизнес – это классно, но я понимаю, ничего не понимаю в нем. Друзья моих родителей предложили. Готовится эксклюзивная модель кулонов в форме гимнастки.

Я не прощаюсь. Я не буду больше соревноваться, но выступать на различных шоу продолжу, – сказала Станюта в программе «Арена».

 
 
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, завершившая карьеру, рассказала, чем планирует заниматься в дальнейшем.

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