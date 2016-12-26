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«Динамо» Минск – Канада. Скривенс займет место в воротах «зубров», Палушай и Петтерссон – вне заявки
26.12.2016 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч Кубка Шпенглера против сборной Канады.
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон (А) – Амброжейчик; Готовец – Граборенко, Комаров – Ковыршин – Матерухин; Шинкевич – Хенкель, Дрозд – Волков –Павлович (К); Китаров – Стась – Павлович; Лопачук, Карабань.
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«Динамо» Минск – Канада. Скривенс займет место в воротах «зубров», Палушай и Петтерссон – вне заявки
Стал известен состав минского «Динамо» на матч Кубка Шпенглера против сборной Канады.
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