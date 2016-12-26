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Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Согласовали с «Зенитом» условия перехода Цаллагова»

26.12.2016 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал об интересе «Зенита» к игрокам команды Ибрагиму Цаллагову и Йоану Молло.

– Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер?

– Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

– Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

– Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

– По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

– Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею в виду детали личного контракта, – сказал Шляхтин.

 
 
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Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал об интересе «Зенита» к игрокам команды Ибрагиму Цаллагову и Йоану Молло.

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