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Федор Свобода: «Перенос этапа Кубка мира? Думаю, в Раубичах можно создать условия для создания искусственного снега в марте»
26.12.2016 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода считает, что Раубичи могут принять этап Кубка мира в марте.
«Думаю, в Раубичах можно создать условия для создания искусственного снега. Думаю, Пидручный ошибается», – сказал Свобода в программе «Арена».
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Федор Свобода: «Перенос этапа Кубка мира? Думаю, в Раубичах можно создать условия для создания искусственного снега в марте»
Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода считает, что Раубичи могут принять этап Кубка мира в марте.
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