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Федор Свобода: «Перенос этапа Кубка мира? Думаю, в Раубичах можно создать условия для создания искусственного снега в марте»

26.12.2016 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода считает, что Раубичи могут принять этап Кубка мира в марте.

«Думаю, в Раубичах можно создать условия для создания искусственного снега. Думаю, Пидручный ошибается», – сказал Свобода в программе «Арена».

Дмитрий Пидручный: «Против того, чтобы этап Кубка мира проводолся в Раубичах. В марте там не смогут обеспечить нормальный снег»

 
 
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Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода считает, что Раубичи могут принять этап Кубка мира в марте.

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