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Кинэн: Россия перестала производить талантливых хоккеистов

26.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Число молодых талантливых игроков в хоккей сократилось в России в последнее время, заявил бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн, также работавший с несколькими клубами Национальной хоккейной Лиги (НХЛ).

Кинэн: Россия перестала производить талантливых хоккеистов
© Sputnik Владимир Федоренко
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Кинэн возглавил магнитогорский "Металлург" в 2013 году и привел его к победе в Кубке Гагарина-2014. В октябре 2015 года он покинул пост главного тренера и стал советником президента клуба по развитию хоккея.

"Россия же, как мы знаем, на некоторое время перестала быть той "электростанцией" в хоккее, которая была раньше и производила множество талантливых игроков. В какой-то момент она отстала, но не думаю, что ей потребуется слишком много времени, чтобы ускориться", — сказал Кинэн, слова которого приводит сайт НХЛ.

Для сравнения он привел Канаду, у которой, по словам специалиста, "гораздо больший выбор игроков, чем у кого-либо еще".

"Глубина состава такова, что она могла выставить на Кубок мира две команды, и вторая была бы конкурентоспособна по высшему разряду", — отметил он.

Кинэн добавил, что в российской системе подготовки хоккеистов нужно провести ряд изменений, а тренеры из России должны перенять опыт североамериканских коллег. "С другой стороны, России, на мой взгляд, необходимо провести ряд перемен. Иллюстрацию этого мы увидели на Олимпиаде в Сочи, которая стала для россиян катастрофой", — заключил специалист.

В качестве главного тренера Кинэн проработал в восьми клубах НХЛ. 1994 году он вместе с "Нью-Йорк Рейнджерс" завоевал Кубок Стэнли. 

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-главный тренер "Магнитки" посоветовал российским коллегам перенимать опыт североамериканских специалистов.

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