|
Кинэн: Россия перестала производить талантливых хоккеистов
26.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Число молодых талантливых игроков в хоккей сократилось в России в последнее время, заявил бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн, также работавший с несколькими клубами Национальной хоккейной Лиги (НХЛ).
© Sputnik Владимир Федоренко
Кинэн возглавил магнитогорский "Металлург" в 2013 году и привел его к победе в Кубке Гагарина-2014. В октябре 2015 года он покинул пост главного тренера и стал советником президента клуба по развитию хоккея.
"Россия же, как мы знаем, на некоторое время перестала быть той "электростанцией" в хоккее, которая была раньше и производила множество талантливых игроков. В какой-то момент она отстала, но не думаю, что ей потребуется слишком много времени, чтобы ускориться", — сказал Кинэн, слова которого приводит сайт
Для сравнения он привел Канаду, у которой, по словам специалиста, "гораздо больший выбор игроков, чем у кого-либо еще".
"Глубина состава такова, что она могла выставить на Кубок мира две команды, и вторая была бы конкурентоспособна по высшему разряду", — отметил он.
Кинэн добавил, что в российской системе подготовки хоккеистов нужно провести ряд изменений, а тренеры из России должны перенять опыт североамериканских коллег. "С другой стороны, России, на мой взгляд, необходимо провести ряд перемен. Иллюстрацию этого мы увидели на Олимпиаде в Сочи, которая стала для россиян катастрофой", — заключил специалист.
В качестве главного тренера Кинэн проработал в восьми клубах НХЛ. 1994 году он вместе с "Нью-Йорк Рейнджерс" завоевал Кубок Стэнли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер "Магнитки" посоветовал российским коллегам перенимать опыт североамериканских специалистов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии