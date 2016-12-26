МИНСК, 26 дек — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс признан лучшим вратарем очередной игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ .



© Sputnik/ Сергей Неверкевич Руководство ХК "Динамо-Минск" объяснило приобретение двоих нападающих

23 декабря минчане завершили выездную серию, в которой "зубры" одержали три победы во всех трех матчах: обыграны новокузнецикй "Металлург" (0:2), "Сибирь" (1:3) и "Авангард" (0:1). Канадский голкипер провел две игры на ноль.

"Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надежности 0,33 (оба показателя — лучшие в Лиге на прошедшей неделе)", — говорится в сообщении КХЛ.

Компанию Скривенсу составили защитник Илья Никулин (московское "Динамо"), нападающий Найджел Доус ("Барыс"). Лучшим новичком вторую неделю подряд становится Владимир Ткачев ("Адмирал").

Очередной матч в КХЛ подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 3 января на ледовой площадке "Минск-Арены". Соперниками белорусской команды станут хоккеисты питерского СКА.

Сейчас "бело-синие" находятся в Швейцарии, где 26 декабря они проведут свой первый матч в Кубке Шпенглера. Соперником столичной дружины станет сборная Канады. Начало поединка в 22:15, в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".