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Шишкарев боится, что РФ не получит совместный с белорусами ЧЕ-2022

26.12.2016 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выразил опасения, что Россия может не получить проведение мужского чемпионата Европы 2022 из-за допингового скандала.

Шишкарев боится, что РФ не получит совместный с белорусами ЧЕ-2022
© Sputnik/ Роман Шантар
Беларусь и Россия хотят провести вместе гандбольный ЧЕ-2022

В конце ноября Исполком ФГР принял решение создать рабочую группу по формированию заявки на проведение континентального первенства совместно с Белорусской федерацией гандбола (БФГ). Глава БФГ Владимир Коноплев поддержал российских коллег.

После опубликования второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена несколько международных турниров, запланированные на 2017 год, были перенесены из России: в частности, финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Опасения такие есть, безусловно. Мы же видим только часть айсберга и не до конца знаем, что происходит внутри (международных организаций). Ну, если у нас забирают турниры по зимним видам, тогда отдайте летние. Наши заявки весомые. Будем доказывать свою состоятельность", — сказал Шишкарев журналистам в ответ на вопрос, не опасается ли он того, что Россия не получит право на проведение международных турниров по гандболу из-за ситуации вокруг зимних видов спорта.

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы ФГР на четыре года.

Россия также претендует на проведение Чемпионата мира по гандболу среди женщин в 2023 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия уже потеряла право на проведение ряда крупных международных спортивных состязаний, в числе которых этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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