﻿ Эстебан Гранеро: «Роналду – это хэви-метал, а Месси – реггетон». 21.by
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Эстебан Гранеро: «Роналду – это хэви-метал, а Месси – реггетон»

27.12.2016 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Сосьедада» Эстебан Гранеро, выступавший ранее за «Реал», сравнил своего экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Криштиану – это AC/DC, хэви-метал, а Месси – это, скажем так, реггетон, но тоже хорошо», – отметил Гранеро.

 
 
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Полузащитник «Сосьедада» Эстебан Гранеро, выступавший ранее за «Реал», сравнил своего экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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