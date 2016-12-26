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Эстебан Гранеро: «Роналду – это хэви-метал, а Месси – реггетон»
27.12.2016 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Сосьедада» Эстебан Гранеро, выступавший ранее за «Реал», сравнил своего экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Криштиану – это AC/DC, хэви-метал, а Месси – это, скажем так, реггетон, но тоже хорошо», – отметил Гранеро.
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Полузащитник «Сосьедада» Эстебан Гранеро, выступавший ранее за «Реал», сравнил своего экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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