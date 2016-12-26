﻿ Крэйг Вудкрофт: «Не хочу ввязываться в словесную перепалку со Скабелкой. Посмотрите игру – чертовски ясно, что «Сибирь» устроила охоту за двумя нашими лидерами». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Не хочу ввязываться в словесную перепалку со Скабелкой. Посмотрите игру – чертовски ясно, что «Сибирь» устроила охоту за двумя нашими лидерами»

27.12.2016 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт вспомнил матч против «Сибири».

— В первом периоде матча с «Сибирью» хватало драк. Похоже, у вас и Андрея Скабелки противоположные мнения о том, чья это вина...

— Видеозапись не лжет. Хозяева хотели использовать тактику устрашения и охотились за нашими игроками. Но это не сработало. Как уже не раз говорил на пресс-конференциях, если ты набрасываешься на одного нашего хоккеиста, будь готов получить отпор от двадцати. Так и случилось. Не хочу ввязываться в словесную перепалку со Скабелкой. Просто посмотрите игру — чертовски ясно, что «Сибирь» устроила охоту за двумя нашими лидерами. У их команды менталитет забияки. Как в школе, когда старшие ученики пытаются издеваться над младшими. «Сибирь» выходит на лед и думает, что может запугать соперника физической мощью. Мы были к этому хорошо подготовлены. Знали, что игра получится силовой и эмоциональной. Однако ни мне, ни кому-либо в «Динамо» их тактика не понравилась, – сказал Вудкрофт.

Андрей Скабелка: «Минчане вышли и начали провоцировать нас. Видели их игры, мы готовились к этому»

 
 
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