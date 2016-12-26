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Александр Сачивко: «У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес минского «Динамо» – это правда»
27.12.2016 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Александр Сачивко рассказал о вариантах продолжения карьеры.
— В каком статусе вы сейчас пребываете? Точно не в качестве игрока «Минска»...
— Заявление об уходе я написал. Так что в «Минске» не останусь, по крайней мере с вероятностью процентов в девяносто. Почему? Больше десяти лет на одном месте. Наверное, надо уже что-то поменять, начать новую страницу. Тяжело очень долго находиться в одинаковой обстановке. Считайте, что для меня это интересный вызов и новая мотивация.
— Вас активно сватают в минское «Динамо».
— У меня есть несколько вариантов. Скажем так, парочка. Интерес минского «Динамо» — это правда. Однако никакой конкретной информации пока дать не могу. В ближайшее время все узнаете. Возможно, на этой неделе, а может, уже в новом году.
— Ваши варианты — только Беларусь?
— Нет, есть один за рубежом.
— Переход в «Динамо», конечно, шаг вперед. Есть надежда шагнуть еще дальше?
— Пока не задумываюсь об этом. Если куда-то перейду, главное, постараться хорошо выступить и принести пользу новой команде. Получится играть не хуже — тогда, кто знает, может, и будет возможность поговорить о чем-то большем, – сказал Сачивко.
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Александр Сачивко: «У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес минского «Динамо» – это правда»
Защитник Александр Сачивко рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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