﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Миннесота» выиграла у «Атланты», «Детройт» сильнее «Кливленда» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Миннесота» выиграла у «Атланты», «Детройт» сильнее «Кливленда» и другие результаты

27.12.2016 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» сыграет с «Индианой», «Портленд» – с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Милуоки 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (18), Гортат (4 + 12 подборов)  старт; Торнтон (5), Убре (5), Смит (3), Берк (0).
Милуоки
Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (20), Паркер (14), Деллаведова (8 + 11 передач), Хенсон (8)  старт; Монро (16), Бизли (8), Брогдон (6), Терри (0).

 

Орландо – Мемфис 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Гордон (30), Ибака (16), Микс (13), Огастин (10 + 7 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов)  старт; Пэйтон (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 9 подборов), Грин (4), Уотсон (0), Уилкокс (0), Рудеж (0), Хезонья (0), Циммерман (0).
Мемфис
Конли (17), Марк Газоль (11), Аллен (10), Грин (9), Парсонс (0)  старт; Дэниелс (16), Рэндолф (13), Эннис (11), Харрисон (8), Мартин (4 + 8 подборов), Картер (3).

 

Бруклин – Шарлотт 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Килпатрик (23), Лопес (21), Лин (17), Букер (3 + 12 подборов), Харрис (0)  старт; Богданович (26), Холлис-Джефферсон (10), Уайтхэд (9), ЛеВерт (5), Фой (3), Хэмилтон (3).
Шарлотт
Батюм (24), Уокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов), Марв. Уильямс (9)  старт; Лэмб (17), Камински (13), Сешнс (9), Хибберт (4).

 

Детройт – Кливленд 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26)
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Колдуэлл-Поуп (18), М-с Моррис (15), Джексон (13 + 6 передач + 6 потерь), Луэр (13), Драммонд (11 + 17 подборов)  старт; Харрис (21), Смит (9), Джонсон (3), Бэйнс (2), Хиллиард (1), Гбинидже (0), Элленсон (0).
Кливленд
Ирвинг (18 + 8 передач), Лав (17 + 14 подборов + 5 потерь), Томпсон (7 + 10 подборов), Джефферсон (2), Лиггинс (0)  старт; Фелдер (11), Шамперт (11), Фрай (11), Макрэй (7), Данливи (6), Джонс (0).

 

Чикаго – Индиана 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Уэйд (21), Батлер (16), Гибсон (10), Лопес (8 + 12 подборов), Рондо (2 + 9 подборов)  старт; Миротич (20 + 7 подборов), Грант (10), Фелисио (2), Картер-Уильямс (1).
Индиана
Тернер (16 + 8 подборов), Джордж (14 + 8 передач), Янг (12), Тиг (6), Робинсон (3)  старт; Брукс (19 + 7 передач), Джефферсон (11), Стаки (2), Серафин (2), Майлз (0).

 

Новый Орлеан – Даллас 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (28 + 16 подборов + 6 потерь), Хилд (14), Каннингем (11), Хилл (10 + 7 подборов), Холидэй (7 + 11 передач)  старт; Гэллоуэй (17), Мур (16), Джонс (5), Эванс (2), Фрэйзер (1).
Даллас
Уильямс (24 + 9 передач), Мэттьюз (17), Барнс (15 + 7 подборов), Новицки (10), Финни-Смит (2)  старт; Сет Карри (16 + 7 передач), Андерсон (9), Пауэлл (6), Харрис (5), Межри (0).

 

Хьюстон – Финикс 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (32 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (15), Харрелл (14), Беверли (11 + 7 подборов), Ариза (8 + 10 подборов + 5 перехватов)  старт; Гордон (15), Деккер (12), Брюэр (8), Онуаку (6), Нене (5), Эннис (3), Макдэниэлс (2), Уилджер (0).
Финикс
Бледсоу (24 + 5 потерь), Букер (16), Крисс (12), Чендлер (6 + 8 подборов), Такер (0)  старт; Найт (21), Уоррен (11), Бендер (11 + 13 подборов), Лень (6), Барбоза (4), Юлис (2), Уильямс (2).

 

Миннесота – Атланта 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (22 + 11 подборов), ЛаВин (21), Уиггинс (21), Дженг (14 + 7 подборов), Рубио (3 + 10 передач)  старт; Мухаммад (12), Бьелица (8), Данн (3), Джонс (0), Джордан Хилл (0).
Атланта
Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13), Шредер (8), Миллсэп (7), Бэйзмор (2)  старт; Хамфрис (12), Бембри (7), Корвер (6), Скотт (5), Келли (3), Мускала (3), Дилэйни (2), Принс (2).

 

Портленд – Торонто 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22)
Дата проведения
27 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 подборов), Харклесс (10 + 5 потерь), Амину (8 + 8 подборов), Крэбб (7)  старт; Напьер (10), Тернер (9), Вонле (5 + 8 подборов), Дэвис (0), Ленард (0).
Торонто
Лаури (27 + 7 подборов), ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Кэрролл (6), Сиакам (0).

 

Клипперс – Денвер 95:91 (4 четверть)
Дата проведения
27 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Клипперс
Кроуфорд (19), Риверс (19), Джордан (10 + 9 подборов), Мба а Муте (8 + 7 подборов), Джонсон (7).
Денвер
Галлинари (19 + 9 подборов), Йокич (19 + 9 подборов), Харрис (10), Мудиай (9), Чендлер (0 + 5 потерь).

 

Сакраменто – Филадельфия 85:82 (4 четверть)
Дата проведения
27 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Таблица НБА

 

 
 
Ссылка на источник 29
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В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» сыграет с «Индианой», «Портленд» – с «Торонто».

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