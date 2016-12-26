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НБА. Регулярный чемпионат. «Миннесота» выиграла у «Атланты», «Детройт» сильнее «Кливленда» и другие результаты
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В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» сыграет с «Индианой», «Портленд» – с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
27 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Портер (32 + 13 подборов),
Бил (22),
Уолл (18 + 16 передач + 7 потерь),
М-ф Моррис (18),
Гортат (4 + 12 подборов) старт;
Торнтон (5),
Убре (5),
Смит (3),
Берк (0).
- Милуоки
-
Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач),
Снелл (20),
Паркер (14),
Деллаведова (8 + 11 передач),
Хенсон (8) старт;
Монро (16),
Бизли (8),
Брогдон (6),
Терри (0).
- Дата проведения
-
27 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Гордон (30),
Ибака (16),
Микс (13),
Огастин (10 + 7 передач),
Бийомбо (10 + 12 подборов) старт;
Пэйтон (16 + 7 передач),
Вучевич (13 + 9 подборов),
Грин (4),
Уотсон (0),
Уилкокс (0),
Рудеж (0),
Хезонья (0),
Циммерман (0).
- Мемфис
-
Конли (17),
Марк Газоль (11),
Аллен (10),
Грин (9),
Парсонс (0) старт;
Дэниелс (16),
Рэндолф (13),
Эннис (11),
Харрисон (8),
Мартин (4 + 8 подборов),
Картер (3).
- Дата проведения
-
27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Килпатрик (23),
Лопес (21),
Лин (17),
Букер (3 + 12 подборов),
Харрис (0) старт;
Богданович (26),
Холлис-Джефферсон (10),
Уайтхэд (9),
ЛеВерт (5),
Фой (3),
Хэмилтон (3).
- Шарлотт
-
Батюм (24),
Уокер (15 + 6 передач),
Зеллер (15 + 9 подборов),
Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов),
Марв. Уильямс (9) старт;
Лэмб (17),
Камински (13),
Сешнс (9),
Хибберт (4).
- Дата проведения
-
27 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Колдуэлл-Поуп (18),
М-с Моррис (15),
Джексон (13 + 6 передач + 6 потерь),
Луэр (13),
Драммонд (11 + 17 подборов) старт;
Харрис (21),
Смит (9),
Джонсон (3),
Бэйнс (2),
Хиллиард (1),
Гбинидже (0),
Элленсон (0).
- Кливленд
-
Ирвинг (18 + 8 передач),
Лав (17 + 14 подборов + 5 потерь),
Томпсон (7 + 10 подборов),
Джефферсон (2),
Лиггинс (0) старт;
Фелдер (11),
Шамперт (11),
Фрай (11),
Макрэй (7),
Данливи (6),
Джонс (0).
- Дата проведения
-
27 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уэйд (21),
Батлер (16),
Гибсон (10),
Лопес (8 + 12 подборов),
Рондо (2 + 9 подборов) старт;
Миротич (20 + 7 подборов),
Грант (10),
Фелисио (2),
Картер-Уильямс (1).
- Индиана
-
Тернер (16 + 8 подборов),
Джордж (14 + 8 передач),
Янг (12),
Тиг (6),
Робинсон (3) старт;
Брукс (19 + 7 передач),
Джефферсон (11),
Стаки (2),
Серафин (2),
Майлз (0).
- Дата проведения
-
27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (28 + 16 подборов + 6 потерь),
Хилд (14),
Каннингем (11),
Хилл (10 + 7 подборов),
Холидэй (7 + 11 передач) старт;
Гэллоуэй (17),
Мур (16),
Джонс (5),
Эванс (2),
Фрэйзер (1).
- Даллас
-
Уильямс (24 + 9 передач),
Мэттьюз (17),
Барнс (15 + 7 подборов),
Новицки (10),
Финни-Смит (2) старт;
Сет Карри (16 + 7 передач),
Андерсон (9),
Пауэлл (6),
Харрис (5),
Межри (0).
- Дата проведения
-
27 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (32 + 12 передач + 7 потерь),
Андерсон (15),
Харрелл (14),
Беверли (11 + 7 подборов),
Ариза (8 + 10 подборов + 5 перехватов) старт;
Гордон (15),
Деккер (12),
Брюэр (8),
Онуаку (6),
Нене (5),
Эннис (3),
Макдэниэлс (2),
Уилджер (0).
- Финикс
-
Бледсоу (24 + 5 потерь),
Букер (16),
Крисс (12),
Чендлер (6 + 8 подборов),
Такер (0) старт;
Найт (21),
Уоррен (11),
Бендер (11 + 13 подборов),
Лень (6),
Барбоза (4),
Юлис (2),
Уильямс (2).
- Дата проведения
-
27 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (22 + 11 подборов),
ЛаВин (21),
Уиггинс (21),
Дженг (14 + 7 подборов),
Рубио (3 + 10 передач) старт;
Мухаммад (12),
Бьелица (8),
Данн (3),
Джонс (0),
Джордан Хилл (0).
- Атланта
-
Ховард (20 + 12 подборов),
Сефолоша (13),
Шредер (8),
Миллсэп (7),
Бэйзмор (2) старт;
Хамфрис (12),
Бембри (7),
Корвер (6),
Скотт (5),
Келли (3),
Мускала (3),
Дилэйни (2),
Принс (2).
- Дата проведения
-
27 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Макколлум (29 + 7 передач),
Пламли (13 + 15 подборов),
Харклесс (10 + 5 потерь),
Амину (8 + 8 подборов),
Крэбб (7) старт;
Напьер (10),
Тернер (9),
Вонле (5 + 8 подборов),
Дэвис (0),
Ленард (0).
- Торонто
-
Лаури (27 + 7 подборов),
ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач),
Валанчюнас (12 + 12 подборов),
Кэрролл (6),
Сиакам (0).
- Дата проведения
-
27 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Кроуфорд (19),
Риверс (19),
Джордан (10 + 9 подборов),
Мба а Муте (8 + 7 подборов),
Джонсон (7).
- Денвер
-
Галлинари (19 + 9 подборов),
Йокич (19 + 9 подборов),
Харрис (10),
Мудиай (9),
Чендлер (0 + 5 потерь).
- Дата проведения
-
27 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
Таблица НБА
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В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» сыграет с «Индианой», «Портленд» – с «Торонто».
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