МИНСК, 27 дек — Sputnik. Армянский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" назвал свой гол в ворота "Сандерленда" лучшим в своей жизни, сообщает сайт манкунианцев.

Накануне завершился 18-й тур чемпионата Англии, в рамках которого "МЮ" принимал на своем поле "Сандерленд". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. За "Манчестер" забивали Дэйли Блинд (39-я минута), Златан Ибрагимович (82) и Генрих Мхитарян (86). Гости ответили точным ударом Фабио Борини (90).

К слову, гол армянского хавбека может претендовать на звание самого красивого в нынешнем чемпионате.