Mkhitaryan with an amazing Scorpion Kick goal! Goal of the season?

"Удар скорпиона": Мхитарян назвал гол "Сандерленду" лучшим в жизни Мяч в исполнении армянина имеет все шансы стать лучшим по итогам сезона-2016/17; ассистировал Мхитаряну легендарный швед Златан Ибрагимович.