﻿ "Удар скорпиона": Мхитарян назвал гол "Сандерленду" лучшим в жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Удар скорпиона": Мхитарян назвал гол "Сандерленду" лучшим в жизни

27.12.2016 08:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Армянский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" назвал свой гол в ворота "Сандерленда" лучшим в своей жизни, сообщает сайт манкунианцев.

Накануне завершился 18-й тур чемпионата Англии, в рамках которого "МЮ" принимал на своем поле "Сандерленд". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. За "Манчестер" забивали Дэйли Блинд (39-я минута), Златан Ибрагимович (82) и Генрих Мхитарян (86). Гости ответили точным ударом Фабио Борини (90).

К слову, гол армянского хавбека может претендовать на звание самого красивого в нынешнем чемпионате.

Новости дня
Новости спорта
 
Александр Сачивко: «У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес минского «Динамо» – это правда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика